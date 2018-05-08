Kapital Bank представил проект «Мобильная электронная подпись»

Kapital Bank впервые в Азербайджане представил проект "Мобильная электронная подпись". 7 мая 2018 года состоялась презентация проекта "Мобильная электронная подпись" между Kapital Bank и Министерством Транспорта, Связи и Высоких Технологий, а также с Информационно-Вычислительным Центром. Этот проект, наряду с удобной системой проведения банковских операций, позволит быстро, безопасно в электронной форме подписывать документы.

На мероприятии присутствовали Заместитель Председателя Правления, Директор по Информационным Технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов и директор департамента Банковских Продуктов Игбал Рустамов, также директор отдела по Маркетингу Информационноо-Вычислительного Центра Джейхун Мамедов, заместитель директора Национального Центра Сертификационных Услуг Хабиб Аббасов и другие лица.

"В конце прошлого года Наблюдательным советом Kapital Bank была утверждена стратегия на 2018-2020 годы, где развитие цифрового банкинга указано в качестве приоритетного направления. В связи с этим мы в начале текущего года запустили обновленную версию нашего мобильного приложения. До конца текущего года предусматривается предоставление нашим клиентам цифрового филиала, действующего по новой концепции. Работы в этом направлении уже начаты", - отметил Заместитель Председателя Правления, Директор по Информационным Технологиям Нахид Зейналов.

В рамках этого проекта клиенты Kapital Bank смогут получить сертификаты "Мобильная электронная подпись". Уполномоченный сотрудник Kapital Bank обеспечит клиента электронной подписью в течение 5 минут. Проект будет играть важную роль и в развитии мобильного банкинга.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.