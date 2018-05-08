Таможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет

В январе-апреле 2018 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 1,03 миллиарда манатов, что на 35,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщает во вторник ГТК.



Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, при этом отчисления за апрель составили 300,59 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 71,14 миллиона манатов, НДС - 211,53 миллиона манатов, акцизов - 15,01 миллиона манатов, дорожного налога - 2,91 миллиона манатов.

По сравнению с апрелем 2017 года поступления от таможенных пошлин выросли на 25,6 процента, от НДС - на 76,2 процента, акцизов - на 94,5 процента, дорожного налога - на 11,8 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2018 год составляет 2,43 миллиарда манатов.

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