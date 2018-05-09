В обозримом будущем к TANAР могут присоединиться еще две страны – МНЕНИЕ ИЗ АСТАНЫ

Ввод в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (TANAP) станет знаковым событием не только для Турции и Азербайджана, но и всего региона.

Об этом заявил в беседе c Day.Az казахстанский эксперт Анвар Сулейменов.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что ввод в эксплуатацию TANAP намечен на 19 июня 2018 года в Турции.

По оценкам эксперта, TANAP может стать мощным толчком для стимулирования региональной торговли Турции и Европы.

"Понятно, что претворение этого проекта еще больше обезопасит энергетическую безопасность Европы, но вместе с тем откроет новые горизонты для диверсификации рынков сбыта азербайджанского газа и турецких энергопоставок. Казахстан также заинтересован в диверсификации маршрутов транспортировки своих углеводородов на мировые рынки, поэтому, на мой взгляд, участие в проекте TANAP привлекательно и для нашей страны. Полагаю, что в дальнейшем есть шансы присоединения Казахстана к TANAP. И не исключено, что в обозримом будущем страна может присоединиться к этому перспективному проекту.

Более того, я бы не исключил также присоединение и соседнего Туркменистана к этому маршруту, учитывая его крупные запасы природного газа. Думаю, что этот проект может стать реальной возможностью в вопросе открытия новых рынков сбыта на европейском континенте", - сказал наш собеседник.

Первые поставки азербайджанского газа по TANAP в Турцию ожидаются в 2018 году в объеме шести миллиардов кубометров в год. В начале 2020 года газ в объеме десяти миллиардов кубометров по ТАР будет поставляться в страны Европы. Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Матанат Насибова