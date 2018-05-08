Газовые поставки из Азербайджана –наиболее оптимальный вариант для Грузии - ЭКОНОМИСТ

Учитывая, что Грузия отказалась от импорта газа из России, вполне реально, что Азербайджан станет основным поставщиком природного газа в нашу страну.

Об этом сказал Day.Az грузинский экономист Гика Беридзе.

По его словам, о том, что Азербайджан будет основным поставщиком природного газа в Грузию уже в 2019 году было также заявлено на уровне правительства Грузии.

Он сообщил, что в 2019 году Азербайджан сможет полностью удовлетворить спрос Грузии на природный газ.

" На сегодняшний день прогнозируемые поставки газа в Грузию составляют 2,689 млрд. кубометров, из которых львиная доля приходится именно на Азербайджан, поэтому вполне естественно то, что спрос на грузинском потребительском рынке энергоресурсов покроется за счет азербайджанского газа.

Грузия испытывает большую зависимость от сотрудничества с SOCAR, и я думаю, что двустороннее сотрудничество будет эффективным и в дальнейшем. В 2018 году Грузия намерена увеличить объемы импорта газа на 4,1% - до 2 млрд. 689,4 млн. кубометров, потребление газа увеличить на 3,6% до 2 млрд. 659,4 млн. куб. м. Причем согласно утвержденному минэкономразвития Грузии балансу, практически весь объем запланированного к получению газа - 2 млрд. 680 млн. куб. м Грузия собирается импортировать из Азербайджана.

А это на 12,2% больше, чем в 2017 году , поэтому 1 млрд. 866,1 млн. куб. м газа будет получен от "дочек" SOCAR, а оставшийся объем - в рамках проекта "Шахдениз"", - сказал наш собеседник, добавив, что для Грузии наиболее оптимальным вариантом являются именно импортные поставки азербайджанского газа .

Матанат Насибова