Иран и Азербайджан впервые вместе будут разрабатывать нефтяное месторождения на Каспии

Иран и Азербайджан совместно ведут подготовку к разработке нефтяного месторождения в Каспийском море, и такое сотрудничество осуществляется впервые в истории.

Об этом заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани, выступая в Тегеране на 23-й выставке Iran International Oil, Gas, Refining & Petrochemical Exhibition (Iran Oil Show 2018), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Иран может сотрудничать в этом направлении и с другими соседними странами, включая Туркменистан.

"Во многих случаях мы со своими соседями совместно владеем ресурсами. Очень важно наращивать инвестиции в разработку данных месторождений", - отметил Роухани.

Ранее замминистра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния сказал Trend, что Баку и Тегеран намерены создать совместную нефтяную компанию.

Замминистра отметил, что компания будет создана в рамках меморандума "О взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море". Документ был подписан 28 марта 2018 года в ходе визита в Азербайджан президента Ирана Хасана Роухани.

Как уже сообщал Trend, нефтегазовое соглашение между Ираном и Азербайджаном предусматривает разработку двух блоков в Каспийском море. Среди обсуждаемых блоков называется в частности, "Араз-Алов-Шарг". Его разработка заморожена до достижения соглашения о статусе Каспия между Азербайджаном и Ираном.

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