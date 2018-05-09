Глава ОАО «Азеришыг» о ремонте и реконструкции ветряных электростанций

В Азербайджане в августе планируется завершить ремонт и работы по реконструкции ветряных электростанций.

Об этом президент ОАО "Азеришыг" Баба Рзаев написал в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рзаев отметил, что в результате проведенных мер технические потери в региональных электросетях сократились на 11,4 процента, в Баку - на 7,8 процента, составив в целом по ОАО "Азеришыг" 9,6 процента.

Эффективность сборов за использованную электроэнергию по региональным электросетям составила 87 процентов, по Баку - 99 процентов, а в целом по ОАО "Азеришыг" - 93 процента.

Оплата ОАО "Азерэнержи" купленной электроэнергии, а также налоговые и другие выплаты в бюджет были обеспечены на 100 процентов.

Председатель ОАО сказал, что завершено 60 процентов работ по проекту White City ("Белый город"), создана большая и самая современная распределительная электросеть.

"Для удовлетворения потребностей многочисленных жилых зданий, которые будут построены вокруг площади Физули и на территории, называемой "Советская", а также на территориях, прилегающих к этой части города (в том числе в части, называемой "Кубинка"), а также социальной и дорожной инфраструктуры предусмотрено строительство одной подстанции мощностью 110/35/10 кВ и прокладка электрокабеля в 110 Kв между подстанцией "Ясамал-1" и будущей новой подстанцией", - сказал Рзаев.

Он также подчеркнул, что для улучшения электроснабжения населения, проживающего в прифронтовых зонах, и другой инфраструктуры в Тертерском, Джебраильском и Газахском районах будут построены подстанции, в настоящее время продолжается строительство подстанции в Тертерском районе.

Рзаев добавил, что в переданных на баланс ОАО "Азеришыг" ветряных электростанциях в поселках Ени Яшма и Шурабад Хызынского района идет ремонт и осуществляются работы по реконструкции, которые планируется завершить в августе.