Страны ЕС вложили в экономику Азербайджана $15 млрд - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

Инвестиции стран Европейского союза в экономику Азербайджана превысили 15 миллиардов долларов.

Об этом сказал министр экономики, председатель Госкомиссии Азербайджана по сотрудничеству с ЕС Шахин Мустафаев на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Сайадом Керимом, говорится в сообщении министерства экономики, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече было подчеркнуто развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Министр сказал, что между Азербайджаном и ЕС успешно развивается сотрудничество в энергетической, транспортной, торговой и других сферах, что ЕС - один из основных торговых партнеров страны. В Азербайджане работает более 1500 компаний стран ЕС.

С ЕС осуществляется эффективное сотрудничество в рамках различных программ - Tvinninq, TAİEX и др.

Мустафаев добавил, что, наряду с другими сферами, Азербайджан придает значение сотрудничеству с ЕС в транспортной и энергетической сферах, отметил, что в ближайшее время в эксплуатацию будет введен Бакинский международный морской торговый порт в поселке Алят, добавив, что тем самым откроются широкие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в транспортной сфере.

Было подчеркнуто, что запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс расширил транспортные возможности Азербайджана. Азербайджан, являющийся инициатором и главным участником проектов "Южный газовый коридор" и Баку-Тбилиси-Джейхан, играет важную роль энергетической безопасности Европы.