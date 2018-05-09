Бакинский международный морской торговый порт подписал документы с рядом зарубежных портов - ФОТО

Бакинский международный морской торговый порт подписал ряд документов о сотрудничестве с зарубежными партнерами. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и китайской группой холдингов портов Лианюнганг, китайской компанией COSCO SHIPPING Lines Co., LTD и портовым трестом Мумбаи (Индия). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Меморандум о сотрудничестве Бакинский международный морской торговый порт заключил с китайским портом Гуанчжоу.

Документы со стороны Азербайджана подписал гендиректор порта Талех Зиядов.