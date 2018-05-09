Почта Азербайджана открыла новый центр обслуживания граждан - ФОТО

Почтовый оператор Азербайджана ООО Azerpoct открыл новый центр обслуживания граждан - "Şəbəkə" в Ясамальском районе Баку, сообщает в среду министерство транспорта, связи и высоких технологий. Новый центр расположен по адресу Шарифзаде 274. Он является вторым в Ясамальском районе и пятым по счету центром, задействованным почтовым оператором в Баку, где оказываются услуги гражданам по принципу "единого окна", передает Day.Az со ссылкой на Trend.



В настоящее время в Баку центры "Şəbəkə" функционируют на базе Главпочтамта (улица Узеира Гаджибейли, 36), в Хазарском районе (улица С.Есенина, 102), Ясамальском районе (проспект Гусейна Джавида, квартал 520, дом 19) и в Бинагадинском районе (улица Ибрагимпаши Дадашева, 109). В районах страны центры "Şəbəkə" расположены в административных зданиях Загатальского и Джалилабадского телекоммуникационных узлов ООО Aztelekom.



Граждане смогут обратиться в центр по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, для подключения к стационарной телефонии, переоформления номера телефона, оформления е-подписи, покупки авиабилетов, а также для получения доступа к другим услугам. В целом через существующие центры "Şəbəkə" гражданам доступно более 100 услуг.



В планы входит открытие новых центров в Сумгайыте, а в будущем и в других крупных городах Азербайджана.

