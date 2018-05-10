Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана на 2018 год, следует из обновленного отчета банка.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, банк повысил свои прогнозы по росту ВВП Азербайджана с двух до 2,5 процента для 2018 года. На 2019 год банк прогнозирует рост в 3,5 процента.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook