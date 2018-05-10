ЕБРР улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана

10 мая 2018 09:58

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана на 2018 год, следует из обновленного отчета банка.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, банк повысил свои прогнозы по росту ВВП Азербайджана с двух до 2,5 процента для 2018 года. На 2019 год банк прогнозирует рост в 3,5 процента.

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