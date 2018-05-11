Лето - среди гор, а «не за горами». - ФОТО

Отель Pik Palace впервые открывает летний сезон. Летний сезон в отеле Pik Palace Шахдаг открывается 15 Июня.



Предлагая своим гостям 167 просторных номеров и люксов, оснащенных большими кроватями кинг-сайз, комфортными зонами для отдыха и работы, а также окнами от пола до потолка с французскими балконами и прекрасным видом, отель Pik Palace также предоставляет возможность для летнего активного отдыха.

В этом году на территории курорта Шахдаг не только взрослые, но и дети смогут насладиться полетом на параплане, повеселиться в парке развлечений, поиграть в пэинтболл, покататься на зиплайне, погонять на квадроциклах или прогуляться на лошадях. Любители приключений смогут исследовать скрытые от глаз горные тропы, прогуливаясь пешком или на велосипеде. Каждый из гостей сможет найти что-то, что скрасит его летний отдых вдалеке от городской суеты, и ко всему этому отличным дополнением станут прекрасные пейзажи и чистый воздух.



Обслуживание ресторанов в Отеле Pik Palace Шахдаг превзойдет все Ваши ожидания. Отель Pik Palace Шахдаг предлагает блюда от шефа на любой вкус. Вас ждет роскошный ужин в ресторане Alpina Brasserie & Wine Bar и широкий выбор коктейлей в Scalini Restaurant.

Сделайте Спа процедуры неотъемлемой частью вашего отдыха в горнолыжном курорте Шахдаг. Спа в отеле Pik Palace Шахдаг является отражением изумительной природы региона, что делает его идеальным местом для расслабляющего отдыха.



Высококвалифицированные терапевты предлагают полный спектр успокаивающих и восстановительных процедур для лица и тела, в том числе ароматерапию, массаж и другие спа-услуги, предоставляемые в пяти процедурных кабинетах, включая Спа люкс на двоих.

Процедурные кабинеты предназначены для создания атмосферы глубокого умиротворения. Каждый из них располагает собственной душевой кабиной, умывальной зоной и туалетом. Отель также славится своим единственным в регионе открытым бассейном с подогревом посреди изумительных гор.



Pik Palace, Шахдаг Дорога Гусар-Лаза, 29 км, Азербайджан

T: +994 12 310 2010