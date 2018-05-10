Газовые поставки в Италию усилят значимость Азербайджана для Европы - ИТАЛЬЯНСКИЙ ЭКСПЕРТ

Газовые поставкив Европу, в частности для Италии имеют большое значение с точки зрения обеспечения энергетической безопасности.

Об этом сказал Day.Az итальянский эксперт-экономист Фаусто Буджардини.

По его словам, европейский потребитель сегодня находится в ожидании большого газа посредством реализации Мега проекта " Южный газовый коридор".

"Высокая вероятность реализации проекта ТАР к 2020 году, а также завершения строительства TANAP уже в 2018 году, очень позитивный факт, который даст возможность для постпления первых поставок азербайджанского газа на европейский рынок. Реализация этого крупного энергетического проекта еще больше усилит значимость Азербайджана на внешних рынках, увеличит зависимость каждой страны-потребителя от газовых поставок южно - региональногомаршрута. Торгово-экономический потенциал между Италией и Азербайджаном достаточно хороший, а усиление энергетических связей именно посредством крупнейшего проекта международного значения сделает двустороннее сотрудничество более глубоким и эффективным.

Первые поставки азербайджанского газа по TANAP в Турцию ожидаются в 2018 году в объеме шести миллиардов кубометров в год. В начале 2020 года газ в объеме десяти миллиардов кубометров по ТАР будет поставляться в страны Европы. Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Ресурсной базой для ЮГК является месторождение "Шахдениз" в рамках разработки второй фазы, а впоследствии к проекту могут подключить и другие сырьевые источники.

Матанат Насибова