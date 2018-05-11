В Азербайджане подготавливаются новые стандарты молочной продукции

Общественное объединение "Производители и экспортеры молока и молочной продукции Азербайджана" (ASEB) планирует ввести новые стандарты для этой продукции в стране.

Об этом в пятницу на встрече участников ASEB сказал исполнительный директор данной организации Самир Эйюбов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В Азербайджане необходимо продвигать такое понятие, как "фермерское молоко". Имеются в виду молоко и молочная продукция, изготовленные с соблюдением необходимых стандартов. Для этого на упаковке уже готовой продукции должны быть размещены специальные логотипы. Сейчас мы работаем над созданием соответствующих стандартов", - отметил Эйюбов.

По его словам, также подготавливается ряд маркетинговых мероприятий с целью продвижения такой продукции на азербайджанском рынке.

"Для этого необходимо задействовать все имеющиеся медиаплатформы. В частности, в конце текущего месяца будет завершена работа над нашим веб-сайтом. Мы нацелены на производство конкурентоспособной продукции, которая должна идти как на внутренний рынок, так и на экспорт", - сказал Эйюбов.

ASEB было создано 26 января 2018 года. В настоящее время оно объединяет 20 компаний, также идут переговоры с новыми компаниями.

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