Лига Суперханум от Samsung ждет вас

Суперханум вы готовы? Готовьте спортивные костюмы, доставайте кроссовки и, конечно же, сделайте маникюр, ведь вас ждет увлекательное состязание, в котором вы сможете показать, на что действительно способны. Кампания Samsung, незаменимый помощник женщин, устраивает спортивное состязание в борьбе за главный приз - стиральную машину ADD Wash. Приглашаем всех желающих участвовать. Задания командные, поэтому каждая команда должна состоять из детей (возраста 7-10 лет) и мам. Состязания будут состоять из нескольких туров:

Первый тур - соревнования между тремя популярными женскими сообществами: "Active Mums", "SupermaM" и "Empire beauté". Второй тур - соревнование между командами, случайно выбранными при помощи розыгрыша из числа болельщиков. Финальная игра - победители первого и второго туров встретятся в борьбе за главный приз - 3 стиральные машины Add Wash 7кг.

Турнир будет состоять из нескольких отдельных заданий, которые потребуют от вас немного умений и смекалки. В рамках состязаний вы сможете попрыгать, побегать, испытать свою ловкость и, конечно же, показать, какая вы хозяйка, ведь Суперханум должна уметь все.

Вас ждет хорошая музыка в исполнении популярного диджея, интересные игры и возможность выиграть подарки. Кроме этого, всех участников и болельщиков ждет подарок от Samsung - скидочный купон (сумма скидки зависит от модели) на покупку стиральной машины Add Wash 7кг. И это еще не все ­- самых активных болельщиков и всех участвующих в марафоне игроков ждет дополнительный сюрприз - специальный купон, который даст вам возможность при покупке стиральной машины Add Wash получить в подарок и пылесос Anti-Tangle от Samsung. Данный купон можно использовать как самому участнику, так и подарить его родственнику или другу. Отметим, что известные блоггеры, а также лицо Samsung ADD Wash Кямаля Бабаева будут гостями мероприятия.

Мероприятие состоится 13 мая, место проведения - Бокс Арена, время: 13:00 -18:00.

Небольшой совет для участников, которые примут участие в играх: не забудьте, что спортивная одежда и обувь обеспечат вам больше свободы в движениях. Всех участников просим также не забыть пройти регистрацию с 12:00 по 15:00.

Подарите себе и своим детям много позитивных эмоций вместе с Samsung. И помните, всегда легче победить, если вы работаете в команде с семьей, а главное, если у вас на борту есть Суперханум.

Информацию о марафоне можно получить на официальной Facebook странице кампании: https://www.facebook.com/SAMSUNGAZERBAIJAN/photos/a.131821983579048.28214.111313778963202/1710668962361001/?type=3&theater