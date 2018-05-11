Состоялось собрание акционеров и Наблюдательного Совета Межбанка Азербайджана

11 мая 2018 года состоялось общее собрание акционеров ОАО "Международный Банк Азербайджана". На собрании было внесено изменение в состав Наблюдательного Совета Банка.

В Наблюдательном Совете Банка заместитель председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рустам Шахбазов сменил Сахиля Бабаева, ранее назначенного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 21 апреля 2018-го года на должность министра труда и социальной защиты населения.

На заседании также было утверждено положение о Наблюдательном Совете Банка. Были рассмотрены другие вопросы касательно деятельности Совета и Аудиторского Комитета, в том числе сформирован новый состав Аудиторского Комитета. Азад Мамедов назначен на должность председателя Аудиторского Комитета, а Замик Мамедов и Вюгар Бадалов - членами Комитета.

В тот же день состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Банка. Участникам заседания был представлен отчет о финансовой деятельности Международного Банка Азербайджана по итогам четырех месяцев 2018-го года. Также были рассмотрены кредитные обращения, находящиеся в полномочиях Наблюдательного Совета, и ряд других вопросов.