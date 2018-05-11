Стали известны первые победители лотереи в рамках третьего Бакинского шопинг-фестиваля - ФОТО

Бакинский шопинг-фестиваль, который проходит в столице в третий раз, уже более 10 дней радует любителей шопинга. Онлайн-лотерея фестиваля, объявленная первого мая под девизом: "Пусть совершаемые покупки помогут вам получить подарки!", позволила сотням участников выиграть ценные призы. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Таким образом, многие покупатели, совершившие шопинг в рамках фестиваля и ставшие участниками лотереи, оказались ее победителями и получили ценные подарки.

Так, Рахиля Сафарова, Илаха Гасанова и Нияз Аскеров получили электрические чайники, Илаха Гасанова, Айсель Гидаятзаде и Хамза Гейдаров - весы, Вероника Эрен, Заур Мамедов, Орхан Гасанзаде - утюги, а Гюльшан Шафиева - цветочную вазу от гипермаркета Bravo; Хагигат Мамедова - СD-магнитолу "Grundig", Эльнара Амирова и Джавид Мамедов - радиоприемник "Grundig", а Вюсаля Джафарова - радиоприемник и СD-магнитолу "Grundig" от ТЦ Park Bulvar; Сарвиназ Мехбалыева - радиоприемник "Grundig" от ТЦ Park Bulvar и миксер "Tefal" от Baku Elektroniks; Саида Ниязова - блендер "Bosh", Нигяр Агаева, Расим Давудов, Али Абдуллаев, Хаким Сеидов и Вагиф Багиров - миксеры "Tefal", Джейхун Халилов - блендер "Tefal", Севиль Абдуллаева, Джавид Джафаров и Зульфия Искендерли - паровые утюги, Заур Акперов и Уля Ширинзаде - чайники от Baku Elektroniks; Нигяр Мириева - радиоприемник "Grundig" от ТЦ Park Bulvar и весы от гипермаркета Bravo.

Азербайджанское Бюро Конгрессов доводит до сведения любителей шопинга, что каждый покупатель, совершивший шопинг в рамках фестиваля, который продлится до 31 мая, становится участником онлайн-лотереи и приобретает шанс выиграть один из 10000 представленных ценных подарков, а также главный приз - автомобиль Nissan Sunny.

Для этого не нужно приобретать лотерейный билет - им становится документ, подтверждающий вашу покупку (чек или налоговая счет-фактура).

Участвовать в лотерее, где вы можете выиграть ценные подарки, очень легко:

- Совершаете покупки на требуемую минимальную сумму в магазинах, ресторанах и супермаркетах, присоединившихся к лотерейной программе фестиваля;

- Получаете кассовый чек или налоговую счет-фактуру у кассира. Затем подтверждаете налоговую счет-фактуру в киоске НДС, регистрируетесь на странице www.bakushopfest.com/lottery.

- Вводите информацию, указанную на чеке или налоговой счет-фактуре, и получаете возможность стать обладателем одного из более 10 000 ценных призов от спонсоров лотереи - сети маркетов Bravo, Baku Electronics, Park Bulvar и других, а также главного приза - автомобиля Nissan Sunny.