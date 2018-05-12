Азербайджан осуществил тестовую перевозку контейнеров из Европы в Иран по коридору "Юг-Запад"

Азербайджанская компания ADY Container ("дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги") совместно со швейцарской Hupac Intermodal успешно осуществили тестовую перевозку контейнеров из Европы в Иран по международному транспортному маршруту "Юг-Запад", сказал Trend источник в компании, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, контейнерный поезд был отправлен из польского города Славков в Иран через территорию Азербайджана по коридору "Юг-Запад" в тестовых целях.

"Состав успешно достиг станции Астара (Иран), и уже отбыл в обратном направлении. Оператором проекта является ADY Container, осуществившая данный рейс совместно с Hupac Intermodal", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что контейнерный поезд преодолел 399 километров по территории Польши, 965 километров по территории Украины, 1040 километров - по Черному морю, 396 километров - через Грузию и 596 километров на территории Азербайджана и Ирана.

"В целом, поезд преодолел 3396 километров за девять суток. Контейнеры снабжены системой GPS, что позволяет отслеживать их местоположение. ADY Container осуществил тестовую перевозку в целях проверки технологий на маршруте "Юг-Запад" и измерения времени следования поезда", - сказал собеседник агентства.

Источник рассказал, что терминал станции Славков расположен на пересечении колеи 1520 и 1435 мм, что позволяет ему принимать грузы из Западной Европы и отправлять их по коридору "Юг-Запад".

"Из Славкова ежедневно отбывают блоковые поезда, а ADY Container присоединяется к этим поездам", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что международный транспортный маршрут "Юг-Запад" рассчитан на перевозку грузов между Евросоюзом и Индией. Сроки доставки грузов в этом направлении по альтернативным маршрутам в настоящее время составляют 35-37 дней. А пролегающий через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину коридор "Юг-Запад" позволит значительно сократить временные затраты. Срок доставки грузов по этому маршруту займет семь дней. ADY Container является дочерним предприятием ЗАО "Азербайджанские железные дороги", осуществляющим контейнерные перевозки. На сегодня компания оперирует пятью контейнерными терминалами на территории Азербайджана.