На KazanSummit2018 обсудили халяльный туризм в Азербайджане - ФОТО

10-12 мая в Казани проходит X юбилейный Международный экономический саммит "Россия - исламский мир: KazanSummit", ключевая тема которого - "Халяль Лайфстайл". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В этом году одной из обсуждаемых тем стал халяльный туризм. Выступающие поделились мнениями о том, какую роль играет туристская дестинация и как вывести формулу устойчивого развития туристического бизнеса в условиях турбулентности на потребительском рынке, а также обсудили новые факторы привлекательности и конкурентоспособности рекреационных зон.

Было отмечено, что, несмотря на то, что халяльный туризм характерен для Египта, ОАЭ, Турции, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Катара, это направление получило большие перспективы развития в России: каждый год РФ, в том числе Татарстан, принимает все больше туристов-мусульман.

В рамках дискуссионной панели выступил представитель азербайджанского туристического агентства Travel-Az Эмин Рамазанов, который рассказал о халяльных турах в Азербайджане. Он отметил, что количество туристов, прибывающих из мусульманских стран в Азербайджан, растет, поэтому сейчас идет работа над стандартами "Халяльного туризма".

Э.Рамазанов подчеркнул, что это направление должно ассоциироваться не только с понятием "отдых", но и касаться деловых, оздоровительных, гастрономических туров. В Азербайджане есть отели, где гостям предлагают молитвенные коврики, включено специальное халяльное питание, а в мини-баре отсутствует алкоголь, среди услуг есть экскурсии к объектам, связанным с исламской культурой, в том числе религиозные туры. Кроме того, в Азербайджане есть курорты и санатории, где пляжи поделены на отдельно женские и мужские.

KazanSummit - главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов.