Опыт Азербайджана может быть включен в Программу устойчивости портов мира IAPH - ПОДРОБНОСТИ

Достижения Бакинского международного морского торгового порта могут применяться в мировом масштабе, сказал Trend в кулуарах Всемирной конференции по портам управляющий директор по политике и стратегии Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH) Патрик Верховен, передает Day.Az.

Ранее Верховен отмечал, что ассоциация намерена создать глобальную базу данных позитивных практик в сфере портов. Она будет создана в рамках Программы устойчивости портов мира.

"В Баку практически с нуля создается новый порт. Это очень интересный проект с точки зрения инфраструктуры, экологических решений, формата отношений с общественностью, а также инновативной концепции зоны свободной торговли. Это интересные наработки, и они могут быть включены в данную программу", - отметил Верховен.

По его словам, в этом направления ассоциация сотрудничает с Бакинским портом: "Проект Бакинского порта очень интересен и инновативен. Мы намерены изучать его опыт".

В Баку 8-11 мая проходит Всемирная конференция по портам (World Ports Conference 2018). В мероприятии принимают участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из стран Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других стран мира. Участники мероприятия обсудят грузоперевозки по Шелковому пути, развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.