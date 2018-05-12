Десятки стран мира будут использовать опыт Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ

Достижения Бакинского международного морского торгового порта могут применяться в мировом масштабе, сказал Trend в кулуарах Всемирной конференции по портам управляющий директор по политике и стратегии Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH) Патрик Верховен.

Ранее Верховен отмечал, что ассоциация намерена создать глобальную базу данных позитивных практик в сфере портов. Она будет создана в рамках Программы устойчивости портов мира.