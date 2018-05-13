Мелким торговым объектам Азербайджана предложат мобильные POS-терминалы - ДЕТАЛИ
Компания Goldenpay (платежная система Азербайджана) готовится предложить малому бизнесу мобильные POS-терминалы, сообщили Trend в компании, передает Day.Az.
По словам собеседника агентства, речь идет о бизнес-версии платежной системы hesab.az, которая позволит превратить любое мобильное устройство, работающее на базе операционной системы Android в полноценный POS-терминал для приема безналичных платежей.
"Мобильные терминалы рассчитаны на мелкие объекты торговли, которым не выгодно приобретать банковские POS-терминалы по цене до 600 долларов, так же как и банкам не выгодно оснащать их данными устройствами", - сказал источник.
Для осуществления платежей можно будет использовать либо бесконтактный интерфейс, либо мини-картридеры.
Кроме того, в планы Goldenpay до конца года, как сказали в компании, входит запуск услуги оплаты услуг паркинга в крупных торговых центрах столицы, а в обозримом будущем пользователи hesab.az смогут осуществлять бесконтактные платежи в транспорте.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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