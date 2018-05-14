Иран и Азербайджан договорились о расширении торговых связей между портами

Между иранскими портами и Бакинским международным морским торговым портом ведутся переговоры по расширению торгово-транспортного сотрудничества. Об этом сказал заместитель главы организации портов и судоходства Ирана Хади Хагшенас, сообщает новостное агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Хагшенас отметил, что будет прилагаться больше усилий для облегчения переправки грузов через коридор Север-Юг.

"Участие иранской делегации на Всемирной конференции по портам, состоявшейся в столице Азербайджана Баку, стало подходящей возможностью обсудить и рассмотреть между двумя странами потенциал и пропускную возможность портов. Многие инвесторы не знакомы с возможностями иранских портов. С этой целью присутствие Ирана на престижных международных мероприятиях значительно поможет расширить двусторонние отношения между Тегераном и Баку", - сказал замдиректора.

В Баку 8-11 мая прошла Всемирная конференция по портам (World Ports Conference 2018). В мероприятии приняли участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из стран Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других стран мира. Участники мероприятия обсудили грузоперевозки по Шелковому пути, развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.