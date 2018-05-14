В Азербайджан увеличивается турпоток из Пакистана
За первый квартал 2018 года Азербайджан посетили около семи тысяч туристов из Пакистана. Об этом сказал посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде, сообщает Daily Times, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Посол отметил, что в Азербайджане создана хорошая туристическая инфраструктура.
"По поручению Президента Азербайджана, для пакистанских граждан были упрощены визовые процедуры, и теперь визу можно получить через интернет. В 2017 году в Азербайджан приехало около 18 000 туристов из Пакистана, и их число растет с каждым годом. Только в первом квартале 2018 года Азербайджан посетили около 7000 пакистанцев", - сказал он.
Подчеркнув важность Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), посол заявил, что этот большой проект не только улучшит инфраструктуру в Пакистане и расширит торговую деятельность, но и станет источником для налаживания связей в регионе.
Он добавил, что проект откроет широкие возможности для трудоустройства обучающейся пакистанской молодежи, а также для квалифицированных и неквалифицированных работников.
"Азербайджан поддерживает Китайскую инициативу "Один пояс - один путь". В 2015 году был подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Китая о совместном продвижении экономического пояса Шелкового пути", - напомнил посол.
Ализаде отметил, что Азербайджан создал несколько мостов между Европой и Азией через различные региональные транспортные коридоры и современную инфраструктуру.
"Крупные международные транспортные проекты, такие как Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг, Восток-Запад, Лапис-Лазули, Бакинский международный морской порт, были реализованы Азербайджаном или при участии Азербайджана", - добавил посол.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Десятки стран мира будут использовать опыт Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ
На KazanSummit2018 обсудили халяльный туризм в Азербайджане - ФОТО
Азербайджанская нефть выросла в цене
-
13 Май 10:22 8 915
-
13 Май 07:46 7 339
-
13 Май 11:42 7 331
-
13 Май 11:35 6 270
-
13 Май 20:43 6 155