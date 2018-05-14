Госкомтаможни Азербайджана назвал причины задержек на границе с Грузией

Задержки, возникающие на границе с Грузией, связаны с различным подходом к работе таможенных органов. Об этом сказал в понедельник начальник главного управления оценки деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета Азербайджана Игбал Бабаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня многие жалуются на то, что при проходе границы Грузии с Азербайджаном, задержка на грузинской стороне составляет 5-10 минут, а на азербайджанской стороне - около часа. Дело в том, что в Грузии и Азербайджане различные подходы к работе таможенных органов. В Грузии таможенные органы занимаются фискальной деятельностью, тогда как в Азербайджане таможенные органы в большей степени обеспечивают безопасность страны. Поэтому на проверки на азербайджанской стороне уходит больше времени. Азербайджанская таможня обеспечивает всего 13 процентов от общего объема поступлений в государственный бюджет, тогда как грузинская таможня - свыше 60 процентов", - сказал Бабаев.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook