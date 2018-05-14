Papa John’s в Park Bulvar!

Знаменитую пиццу Papa John's теперь можно попробовать и в Торговом центре Park Bulvar.

Открытие нового ресторана всемирно известной сети состоялось 11 мая. Событие вызвало большой интерес среди любителей пиццы и посетителей центра.

Американская сеть пиццерий Papa John's была основана в 1984 году Джоном Шнаттером и на данный момент является третьей по величине в мире, объединяя более 5000 ресторанов в 48 странах мира. "Лучше ингредиенты, лучше пицца" - глобальный слоган компании, и пицца от Papa John's готовится в соответствии со строгими стандартами и только из свежих и высококачественных продуктов.

Papa John's в Азербайджане уже с 2012 года. На данный момент в Баку предоставляют услуги пять ресторанов, расположенных по следующим адресам: ул.Мирзаги Алиева, 138 (м. "Низами"), ул. Низами, 106 А (м. "Сахиль"), пр-т Ататюрка, 29 (м. "Гянджлик"), ул. Джавадхана, 15С. (м. "Аджеми"), пр-т Нефтяников, 92 (Park Bulvar).