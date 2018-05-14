В Таможенный кодекс Азербайджана будут внесены изменения

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана разрабатывает пакет изменений в Таможенный кодекс страны. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник главного управления оценки деятельности и программ развития ГТК Игбал Бабаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам начальника главного управления, пакет изменений в ближайшее время будет направлен на рассмотрение правительства. Бабаев также отметил ряд предложений ГТК.

"В настоящее время пакет находится в последней стадии разработки и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение правительства. Что касается изменений, то в последнее время наша деятельность по импортно-экспортным операциям регулируется совместно с министерством по налогам, и часть изменений коснется данного факта. В целом же изменения затронут упрощение таможенных процедур, обеспечение скоростного прохождения таможенно-пропускных пунктов", - сказал Бабаев.

Как ранее отмечал председатель ГТК Сафар Мехтиев, развитие торговли и бизнеса создает необходимость реформирования инфраструктуры и работы таможенных органов.

"С этой точки зрения необходимы ликвидация недостатков в инфраструктуре таможенных органов, повышение прозрачности в отношениях между таможенными органами и бизнес-средой и проведение серьезных кадровых реформ. В будущем, как представители бизнеса, так и сотрудники таможенных органов должны строить свою деятельность в рамках закона, все незаконные действия будут строго пресекаться. Для сотрудников таможенных органов уже проведены первичные совещания, всем руководящим кадрам даны поручения в этом направлении", - отметил Мехтиев.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook