Сотрудничество в сфере бизнеса даст обоюдную выгоду России и Азербайджану - ЭКОНОМИСТ

Россия и Азербайджана тесно сотрудничают во многоих направлениях, особенно в сфере торговли и экономики, а сотрудничество в сфере предпринимательства еще больше усилит двусторонние связи между нашими странами.

Об этом заявил Day.Az независимый экономист Степан Дорошин.

По его словам, в этой сфере успехи азербайджанской стороны очевидны, особенно в последние годы.

"Поддержка малого и среднего предпринимательства стала приоритетным направлением экономической политики двух стран, и это дает уже реальные положительные результаты. Расширение предпринимательской сферы представляет большую важность в условиях рыночной экономики и являтся серьезным подспорьем для развития ненефтяного сектора в целом. В Азербайджане этот факт особенно очевиден, так как государственная политика направлена на поднятие экономики на новый, высокий уровень за счет развития отраслей, не имеющих отношения к нефтяному сектору.

С этой целью в стране проводятся важные реформы, которые нацелены на укрепление экономического потенциала страны. Полагаю, что совместная работа по поддержке предпринимательства еще больше сблизит интересы наших стран, а также станет взаимовыгодным и долгосрочным проектом с точки зрения экономической целесообразности и, конечно, послужит усилению двусторонних связей", - сказал экономист.

Далее он отметил, что у Азербайджана с Россией сложились дружественные отношения, которые с каждым годом улучшаются.

"Между двумя странами существуют надежные союзнические отношения, стороны реализуют ряд совместных международных проектов. Все это показывает, что и Россия, и Азербайджан нацелены на поддержание добрососедских связей и упрочение межгосударственных отношений", - сказал наш собеседник.

Матанат Насибова