Эксперты о влиянии ситуации с Ираном на мировой рынок нефти

Восстановление санкций против Ирана скорее всего не окажет ощутимого влияния на предложение на мировом рынке нефти, говорится в исследовании базирующейся в Великобритании консалтинговой компании Capital Economics. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В то же время, согласно исследованию, полученному Trend, геополитическая напряженность в мире увеличилась, и если Иран решит выйти из сделки, влияние ситуации на нефтяное предложение может быть более серьезным. В этом случае цены на нефть будут в плюсе как минимум несколько месяцев.

Отметим, что мировые цены на нефть выросли на три процента после решения президента Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.

Вашингтон восстановит санкции против Ирана, затрагивающие нефтяной экспорт этой страны. Напомним, что они были сняты с Тегерана согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Новый же пакет санкций вступит в силу немедленно, хотя зарубежным компаниям будет представлено время для выхода из существующих соглашений с Ираном. Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения дополнительных санкций против Тегерана, помимо введенных ранее.

"В результате действия предыдущего пакета санкций, введенных в 2012 году, снижение добычи нефти в Иране составило примерно один миллион баррелей в день. Нефтяные цены тогда выросли на 15 процентов, хотя и быстро вернулись на прежние позиции. В этот раз эффект может быть не таким сильным по трем причинам", - говорится в исследовании.

В первую очередь, отмечают эксперты Capital Economics, потому что Тегеран решил пока не выходить из СДПД и воздержаться от возобновления ядерной программы. До тех пор пока Иран соблюдает условия, взятые на себя согласно ядерной сделке, ЕС может не восстанавливать санкции, которые привели к снижению иранского нефтяного экспорта в 2012 году. В таком случае Иран сможет экспортировать, несмотря на американские санкции.

Во-вторых, говорится в исследовании, ОПЕК сможет легко занять нишу, оставленную Ираном, в случае снижения Тегераном нефтяного экспорта. В частности, Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в мире, уже заявила, что может нивелировать возможное снижение добычи Ираном.

В-третьих, высокие цены подстегнут производство вне ОПЕК, в особенности это касается сланцевых производителей в США.

В целом эффект для мирового рынка нефти будет зависеть от того, останется ли Иран в соглашении и насколько серьезным будет новый пакет санкций, отмечают аналитики.

"Сейчас мы ожидаем, что эффект будет относительно небольшим, и продолжаем придерживаться прогнозов на конец 2018 года по ценам на нефть - 65 долларов за баррель", - говорится в исследовании.