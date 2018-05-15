SOCAR зарегистрировала две компании для разработки новых месторождений на Каспии

Азербайджанская госкомпания SOCAR зарегистрировала в министерстве по налогам страны две компании, учрежденные совместно с иностранными партнерами для разработки двух новых месторождений на Каспии, говорится в информации на сайте минналогов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации, 25 апреля 2018 года прошли госрегистрацию азербайджанские филиалы компаний SOCAR Absheron, учрежденной совместно с Total для разработки газового месторождения "Абшерон", и SOCAR Karabakh, учрежденной с норвежской Statoil для разработки нефтегазового месторождения "Карабах".

Филиалы зарегистрированы по адресу: Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 121. Официальным представителем филиалов является начальник управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев.

В 2016 году SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. В рамках первого этапа разработки "Абшерона" планируется добывать около 1,5 миллиарда кубометров газа и 700 тысяч тонн конденсата. На втором этапе планируется добывать до четырех миллиардов кубометров газа в год.

Согласно оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

Нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Глубина моря на месторождении меняется в диапазоне 250-450 метров. Начальные запасы нефти оцениваются в 100 миллионов тонн.

Оператором разработки месторождения является SOCAR. Компания ожидает получения первой продукции с месторождения в 2021 году.

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