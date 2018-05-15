В Беларуси высоко оценили значение TANAP для постсоветского пространства

Запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) станет очередным этапом инфраструктурной перестройки постсоветского пространства. Об этом говорится в статье, опубликованной в портале "Беларусь сегодня", передает Day.Az.

"Дело в том, что транспортная, в том числе нефтегазовая, инфраструктура постсоветских республик создавалась для обслуживания потребностей единого и самодостаточного советского народно-хозяйственного комплекса. С распадом СССР ситуация кардинально поменялась. Многие новые независимые государства оказались обладателями избыточных для их экономик сырьевых и энергетических ресурсов, интерес к которым стали проявлять внешние игроки, в первую очередь ЕС. Однако советская инфраструктура ограничивала возможности поставок, делая эти страны зависимыми от транзитеров. Так, единственный маршрут для азербайджанских углеводородов лежал через территорию России и новороссийский порт. В аналогичной ситуации оказался и Туркменистан, обладающий крупнейшими в мире запасами природного газа", - говорится в статье.

Как отмечается, в перспективе TANAP может послужить основой для еще более масштабных транзитных проектов, которые дадут возможность прокачивать через страны Южного Кавказа углеводороды из Ирана и Центральной Азии.

"Впрочем, диверсификацию транспортных коридоров вряд ли оправданно трактовать исключительно в конфронтационном геополитическом ключе. Ведь тот же Азербайджан совместно с Россией и Ираном реализует проект транспортного коридора "Север-Юг", который позволит соединить Россию с портами Персидского залива, а также Пакистаном и Индией. Сеть транспортных коридоров в Евразии становится более разветвленной и децентрализованной", - говорится в статье.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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