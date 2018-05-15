Микаил Джаббаров: Азербайджан открыл новую страницу в партнерстве с Израилем

Азербайджан открыл новую страницу в партнерстве с Израилем. Об этом, как передает телеканал Smegi, сказал министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров на первом заседании азербайджано-израильской межправительственной комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Израиль и инновации сегодня стали синонимами, - отметил сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров. - А инновации в настоящее время внедряются не только в области компьютерной техники, но практически во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому я рад, что Азербайджан открыл новую страницу в партнерстве с Израилем, и надеюсь, что нас ждет множество совместных проектов".

15 мая в Иерусалиме состоялось первое заседание межправительственной комиссии по развитию экономического сотрудничества между Израилем и Азербайджаном.

"Мы придаем большое значение данной комиссии, совместное решение о создании которой приняли премьер-министр Израиля и президент Азербайджана, - заявил сопредседатель комиссии с израильской стороны, министр охраны окружающей среды, Зеэв Элькин. - Тот факт, что в состав азербайджанской делегации вошли представители многих министерств говорит о том, развитие отношений с Израилем имеет большую важность и для Азербайджана. Нет сомнений, что создание комиссии выведет отношения между нашими странами, которые отличаются многолетними доверительными связями, на качественно новый уровень и послужит платформой для открытия новых областей сотрудничества".

Телеканал отмечает, что различные министерства двух стран накануне заседания провели оценку перспектив взаимоотношений в экономической, социальной, культурной, образовательной и гуманитарных областях. Азербайджан, отмечает Smegi, заинтересован в сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, и намерен изучать израильские технологии вторичного использования воды. Израильское энергетическое ведомство в свою очередь собирается перенимать опыт азербайджанских компаний в развитии месторождений нефти и газа.

Кроме того, стороны обсуждали возможность проведения совместных научных исследований в сфере медицины и перспективы азербайджанских инвестиций в израильские компании высоких технологий.­­