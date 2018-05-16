Азербайджан расширит географию экспорта заготовленного продовольствия - ЗАЯВЛЕНИЕ

ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукции" намерено расширить географию экспорта, сообщил в интервью Trend заместитель председателя ОАО Халиг Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, ОАО намерено начать экспорт продовольственной продукции в страны арабского мира, а также в Центральную Азию.

"Заготовленная ОАО продукция в основном экспортируется в Россию, но мы продолжаем разрабатывать новые направления экспорта. В настоящее время мы ведем переговоры с ОАЭ, Катаром и другими арабскими странами. В этих странах есть потребность в азербайджанской продукции. Проблемой являются политические конфликты в регионе, что оказывает влияние на экспорт. Также мы намерены нарастить экспорт в страны Центральной Азии. Например, Туркменистан в 2017 году импортировал из Азербайджана большие объемы лука. Это успех наших экспортеров, но я считаю, что подобные экспортные операции должны проводиться более упорядоченно. Мы также задумываемся об экспорте азербайджанской продукции в Южную Корею, но здесь необходимо решить проблемы сертификации продукции", - отметил Мамедов.

Мамедов отметил, что дальнейшие разработки приоритетных направлений экспорта зависят от потребности в азербайджанской продукции.

"Почему сегодня больше всего продовольствия Азербайджан экспортирует в Россию? Потому, что Россия традиционный для нас рынок, и в России существует потребность в азербайджанской продукции. Здесь, также имеет значение фактор санкций, наложенных на Россию. Для того, чтобы увеличить потребность в азербайджанской продукции в других странах, нам в первую очередь необходимо повышать качество нашей продукции. Кроме того, необходимо соответствовать нормам и стандартам по таре и упаковке. Соблюдение этих условий позволит нам значительно расширить географию экспорта", - сказал Мамедов.

Отметим, что по итогам 2017 года ОАО направило на экспорт продовольственную продукцию на сумму 54,9 миллиона манатов.