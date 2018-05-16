AccessBank и ASAN Könüllüləri завершили реализацию проекта AİM

AccessBank и организация ASAN Könüllüləri завершили реализацию проекта ASAN İnkişaf Modeli (AİM).

Последнее мероприятие состоялось в средней школе № 276, расположенной в Бинагадинском р-не г. Баку. В мероприятии приняли участие более 200 школьников 9-11 классов. Для участников мероприятий были организованы семинары на темы выбора профессии, современных инновативных и технологических новшеств, правильного подключения к мировым трендам, саморазвития, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала.

Открыв мероприятие вступительным словом, Директор Департамента Корпоративного Банкинга / Маркетинга AccessBank-а Гюнай Джалилова сообщила, что основная цель в реализации данного проекта - оказание поддержки школьникам в выборе профессий, ознакомление с новыми трендами, а также мотивирование их в выборе и достижении своих целей. Руководитель департамента отметила, что ранее аналогичные мероприятия были проведены в 6 регионах страны, и в целом проект охватил более 2000 школьников: "Сегодня мы завершаем проект, который с удовольствием осуществляем уже более месяца. За это время мы обошли регионы страны вдоль и поперёк, и общаясь с учениками, находящимися на пороге выбора будущей специальности, поняли, что у нас действительно светлое будущее. Именно благодаря этому мы получили большое удовольствие от своей работы. Для нас крайне важно вкладывать в будущее, т.е. в вас, молодёжь, и мы с удовольствием будем продолжать это дело."

Затем стартовали тренинги, которых вели представители AccessBank-а и организации "ASAN Könüllüləri".

В конце мероприятия организаторы ответили на вопросы учеников. Участники мероприятия продемонстрировали высокий интерес к семинару, большинство школьников выделились активностью.

В завершении все ученики получили от банка подарки и популярные книги.

Напомним, что тренинги, начавшиеся 5 апреля, были проведены в Ширване, Сабирабаде, Масаллах, Джалилабаде, Исмаиллах и Габале.