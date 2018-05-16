Эврика: Теперь, все квартиры Азербайджана будут застрахованы!

С новым продуктом компании PASHA Insurance в Азербайджане не останется квартир без страховки.

Всего за 24 AZN в год вы сможете получить страховое покрытие в размере 10 000 AZN от таких рисков как: пожар; удар молнии; стихийные бедствия; кража, грабеж; вода, пар и жидкости, вытекающие из водопроводных труб. Принимая во внимание тот факт, что наша республика размещена на тектонической зоне и землятресение, оползни, пожар, удар молнии и другие бедствия не являются редким явлением для Азербайджана, то страхование, ценных для каждого гражданина квартир, от таких высоких рисков очень важно.

Каждый может забыть выключить газ или в каждом доме может случится короткое замыкание. Так же мы не знаем, когда соседи оставят открытыми водосточные трубы и затопят квартиру. Поэтому, чтобы застраховаться от данных рисков, достаточно заплатить всего 24 AZN в год.

Следует отметить, что компания PASHA Insurance функционирует на страховом рынке с 2006 года. PASHA Insurance - член группы PASHA Holding - оказывает услуги корпоративным и индивидуальным клиентам по 36 видам добровольного и обязательного страхования. Согласно таким показателям как, объём капитала, страховых премий и выплат, а также другим финансовым и не финансовым показателям, компания является одним из лидеров и самых крупных компаний Азербайджанского страхового рынка.