Азербайджан почти втрое увеличил импорт автомобилей
16 мая 2018 12:36 214
За январь-апрель 2018 года в Азербайджан из-за рубежа импортировано 5 310 автомобилей, что на 3 367 ед. или в 2,73 раза больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Как сообщили АПА в Госкомтаможни, из них 10 автомобилей - транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 4 785 - легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 477 - грузовые автомобили, 25 - автомобили спецназначения.
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