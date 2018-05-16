Норвежская Statoil сменила название на Equinor

Норвежская нефтяная компания Statoil официально сменила свое название на Equinor, говорится в сообщении на сайте компании.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Решение о переименовании было одобрено на годовом собрании акционеров 15 мая.

Название Equinor сформировано путем объединения корней "equi" (созвучно слову equal - равный) и "nor", что указывает на норвежское происхождение компании.

Statoil в Азербайджане является акционером в проектах разработки блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (7,27 процента) и в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (8,71 процента). Также компания ведет переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR по разработке нефтяного месторождения "Карабах" и перспективных структур "Ашрафи" и "Дан Улдузу".

Средняя добыча компании в Азербайджане в 2017 году составила 50,3 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки.