Азербайджан изменит всю европейскую энергетику - БРИТАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО

Проект "Южный газовый коридор" (ЮГК), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, внесет ценный вклад в инновации в энергетическом секторе Европы.

Об этом сказали в четверг Trend в департаменте по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, передает Day.Az.

"Энергетическая безопасность является ключевым приоритетом для Великобритании, и мы будем продолжать поддерживать проекты по укреплению энергобезопасности и диверсификации на европейском рынке, включая "Южный газовый коридор". Мы считаем, что этот проект внесет ценный вклад не только в обеспечение энергобезопасности Европы, но и в инновации в энергетическом секторе всего региона", - сказали в департаменте.

Отметим, что "Южный газовый коридор" стоимостью более 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Первый этап проекта предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" по Южнокавказскому, а затем Трансанатолийскому (TANAP) трубопроводам до турецкого города Эскишехир.

Церемония запуска проекта будет проведена 29 мая в Баку. Газ достигнет Эскишехира 12 июня, когда состоится инаугурация TANAP - турецкой части проекта.

В церемонии запуска ожидается участие правительственных делегаций стран, которые получат газ, высокопоставленных представителей компаний, вовлеченных в проект.