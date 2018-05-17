Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в четверг утром растут после публикации днем ранее статистики по запасам "черного золота" в США, которые сократились вторую неделю подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, передает Day.Az.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11%, до 79,38 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,28%, до 71,69 доллара за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 мая, сократились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 432,4 миллиона баррелей. При этом ожидалось более умеренное снижение - на 0,76 миллиона баррелей, или на 0,18%, до 433,04 миллиона баррелей.

"Запасы сократились, поскольку увеличилась активность нефтепереработки, а чистый импорт нефти остается небольшим на фоне значительного роста объемов экспорта", - пояснил агентству MarketWatch аналитик исследовательской компании ClipperData Мэтт Смит (Matt Smith).

Трейдеры также продолжают следить за политической обстановкой в Венесуэле, где на предстоящих выходных состоятся президентские выборы. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада и Хавьер Бертуччи.

Аналитики полагают, что политическая неопределенность в Венесуэле может привести к дальнейшему сокращению добычи нефти в стране. Как сообщило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА), добыча "черного золота" в Венесуэле в апреле достигла минимального значения с начала 1950-х годов и может продолжить снижаться.

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