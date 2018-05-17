4G-услуга от Azercell теперь для жителей Масаллы и Джалилабада

Компания Azercell Telekom, впервые в стране предоставившая 4G-услугу и нацеленная на обеспечение своих абонентов высокоскоростным мобильным интернетом, продолжает инициативы по распространению данной услуги в регионах. Azercell, расширяя сферу охвата LTE-сети, в этот раз представил сеть 4G для жителей Масаллы и Джалилабада. В общей сложности установив в Масаллы 6, а в Джалилабаде 5 станций, функционирующих в сети LTE, компания Azercell Telekom предоставила местным абонентам возможность воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Абонентам, подключившимся к 4G-услуге, компания также предоставляет 5 GB интернет-пакета в подарок. Чтобы воспользоваться кампанией, абонентам достаточно отправить по SMS цифру "4" на короткий номер 2525.

Отметим, что компания Azercell, будучи первым оператором мобильной связи, впервые представившей 4G-услугу в регионах страны вслед за Баку и Абшероном, за прошлый год обеспечила доступность высокоскоростного мобильного интернета для абонентов из Гянджи, Барды, Шамкира, Лянкярана и Ширвана. Основной целью Azercell в текущем году является продолжение работ по расширению 4G-сети на всей территории республики.

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ООО "Azercell Teleсom", будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).