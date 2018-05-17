Азербайджанский газ может максимально покрыть внутренний спрос на европейском рынке - БРИТАНСКИЙ ЭКСПЕРТ

Азербайджанский газ может максимально покрыть внутренний спрос на европейском рынке, за счет реализации проекта Южный газовый коридор.

Об этом сказал Day.Az старший аналитик по энергетике в Global Gas Analytics от Interfax Energy в Лондоне Абхишек Кумар.

По его словам, Азербайджан проводит последовательную энергетическую политику, что в целом поспособствовало тому, что это южно-кавказское государство стало гарантом энергобезопасности Европы.

"Евросоюз и США активно поддерживают проект "Южного газового коридора", рассматривая его в качестве определенной альтернативы "Газпрому". Понятно, что пропускная способность и ресурсная база ЮГК недостаточны, чтобы полностью решить проблемы снабжения Европы природным газом, тем не менее, он способен в большей степени покрыть внутренний спрос европейских стран газом, и увеличить роль Азербайджана - как важного источника газа в мире", - сказал экономист.

Далее европейский аналитик отметил, что проект ЮГК для Евросоюза помимо экономического и энергетического смысла, представляет и политическую значимость, поскольку за счет реализации этого проекта Евросоюз рассчитывает снизить свою энергетическую зависимость от России.

Экономист предположил, что для заполнения TANAP, помимо азербайджанского газа в дальнейшем могли бы быть задействованы туркменские месторождения,но это может быть реализовано после прокладки газопровода по дну Каспийского моря, и только после урегулирования проблемы статуса каспийского моря.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу

ЮГК проходит по территории Азербайджана, Грузии, Турции, Греции, Албании и далее через Адриатическое море - в Южную Италию,и включает целых три трубопровода: Южно-Кавказский, Транс-Анатолийский (TANAP) и Транс-Адриатический (TAPи направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсовна европейские рынки.

Матанат Насибова