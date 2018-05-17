Оглашен объем экспортированной по Баку-Тбилиси-Джейхан нефти

В I квартале 2018 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) будет экспортировано примерно 63 млн. тонн (8,3 млн. баррелей) сырой нефти, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в BP-Azerbaijan, эта нефть в порту Джейхан была загружена на 81 танкер. В I квартале 2018 года операционные расходы на БТД составили примерно 30 млн. долларов, капитальные расходы - 5 млн. долларов.

Напомним, что трубопровод БТД протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. За весь период эксплуатации по БТД транспортировано 2,93 млрд. баррелей (391 млн. тонн нефти), которая в Джейхане загружена на 3839 танкеров и отправлена на мировой рынок.

Отметим, что в настоящее время из Азербайджана по БТД в основном транспортируется нефть из Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с Шахдениз. Кроме того, по трубопроводу осуществляется транзит туркменской и казахстанской нефти.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%); AzBTC (25,00%); Chevron (8,90%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENİ (5,00%); Total (5,00%), İtochu (3,40%); İnpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Limited (2,36%).

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