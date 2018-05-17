Цена нефти Brent достигла показателей 2014 года
17 мая 2018 14:44 318
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,1%, до $80,18 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов, передает Day.Az.
В последний раз цена этой марки нефти находилась на уровне $80 за баррель 25 ноября 2014 года.
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