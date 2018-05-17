Цена нефти Brent достигла показателей 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,1%, до $80,18 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов, передает Day.Az.

В последний раз цена этой марки нефти находилась на уровне $80 за баррель 25 ноября 2014 года.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook