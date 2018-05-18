Международная финансовая организация огласила планы по финансированию проектов в Азербайджане

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) в 2018 году планирует выделить на проекты в Азербайджане около 48 миллионов евро, сообщил Trend источник в банке, передает Day.Az.

Собеседник агентства отметил, что банк, работая в различных странах, не определяет какие-либо конкретные размеры финансирования, а старается ориентироваться на спрос в каждой из этих стран. Для каждой из стран-членов разрабатывается четырехлетняя стратегия, где указываются объемы и направления финансирования Нынешняя стратегия охватывает 2015-2018 годы.

"В рамках данной стратегии для Азербайджана планируется одобрить [в течение четырех лет] кредиты на общую сумму 141 миллион евро с погрешностью в +/- 20 процентов от этой суммы и подписать контракты на 123 миллиона евро также с погрешностью в 20 процентов. По итогам 2017 года Азербайджану уже выделены 93,12 миллиона евро, а подписаны контракты на 91,1 миллиона евро, что говорит о том, что банк на пути к выполнению поставленных целей", - отметил представитель банка.

До сегодняшнего дня ЧБТР выделил на проекты в Азербайджане кредиты на 330 миллионов евро.

"Мы уверены, что сможем продолжить прекрасное сотрудничество [с Азербайджаном] по мере повышения экономической активности в стране и улучшения ситуации в банковском секторе. Мы открыты для бизнеса во всех секторах, но особенно заинтересованы работать с государственными структурами и участвовать в реализации местных и региональных инфраструктурных проектов, а также сотрудничать с растущими и прибыльными фирмами в ненефтяном секторе экономики", - отметил источник.

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.