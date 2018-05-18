Азербайджан намерен развивать туристическое сотрудничество с регионами России
Азербайджан намерен перенаправить поток отдыхающих c западного направления в регионы России, в том числе в Алтайский край, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом, как сообщает официальный сайт Алтайского края РФ, было заявлено в ходе переговоров заместителя председателя правительства Алтайского края Виктора Мещерякова с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.
В связи с этим представители Азербайджана намерены принять участие в одной из туристических выставок на территории Алтайского края, а также наладить прямые связи с туристическими компаниями этого региона.
В ходе встречи стороны обсудили развитие туристического комплекса в Алтайском крае и Азербайджане.
По словам Нагиева, в настоящее время Азербайджан занимается продвижением туристических услуг в регионах России. Было отмечено, что для российских туристов в Азербайджане особо привлекательными являются историко-культурные памятники, а также отельный отдых на побережье Каспийского моря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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