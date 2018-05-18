“eMotion32” - Открой для себя улыбку!

18 мая 2018 10:50

Журналист и блогер Рамин Мусаев 19 мая в Музее Национального Искусства Азербайджана проведет презентацию своего нового социального фото проекта "eMotion32".

"Пессимистические настроения могут влиять на окружающих и такое настроение мешает быть успешным. Негативные мысли мешают добиваться успеха, потому, что наше подсознание в этом случае приводит нас к проигрышу и потерям, а позитив и оптимизм же к успеху. Я провел портретные съемки позитивных и успешных людей в повседневной жизни на современный смартфон. В этом социальном проекте мою идею поддержал Samsung. Фотографии были сняты в портретном режиме и без каких либо обработок, чтобы все было естественно.

Давайте, вместе откроем для себя улыбку заново!" - призывает автор проекта Рамин Мусаев.

Фото выставка будет проходить с 20 по 25 мая в Азербайджанском Национальном Музее Искусства. Вход свободный.

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