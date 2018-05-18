В Азербайджане будут созданы новые агросады

В 2018-2021 годах в Азербайджане на территории в 1 610,5 гектара планируется создать новые агросады. Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал председатель ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн" министерства экологии и природных ресурсов Рамик Ашрафов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что за четыре месяца этого года ОАО были созданы агросады, где на 35 гектарах посажены 16500 оливковых, миндальных, гранатовых и тутовых деревьев.

"Они были выращены на участках минэкологии по выращиванию саженцев. Сейчас здесь 2 635 870 различных видов саженцев. Осенью этого года здесь планируется вырастить 921 тысячу саженцев", - сказал Ашрафов.

Он добавил, что с 2008 года по настоящее время вдоль республиканских автомагистралей на территории 4443 гектара были посажены 5 439 580 деревьев различных видов.

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