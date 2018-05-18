Парламент Азербайджана принял закон «О свободной экономической зоне Алят»

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на очередном пленарном заседании в пятницу утвердил законопроект "О свободной экономической зоне Алят".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляя проект, зампредседателя парламента, председатель комитета природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров сказал, что закон устанавливает правовой режим деятельности, развития свободной зоны и управления.

Алескеров отметил, что свободная зона создается соответствующими органами исполнительной власти и в ней действует законодательство свободной зоны.

"Нет никаких ограничений на то, чтобы 100 процентов уставного капитала и инвестиций юридических лиц в свободной зоне принадлежали иностранным юридическим и физическим лицам. Полномочные структуры, административные предприятия, юридические лица и их работники, резиденты свободной зоны освобождаются от всех налогов. За импортируемые в свободную зону товары, услуги не взимаются таможенные пошлины и налоги", - добавил Алескеров.

По его словам, в свободной зоне создается таможенное управление для применения таможенных правил. Таможенное управление осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегическими целями, передовым международным опытом и законодательством свободной зоны.

Инвесторы, предприниматели, резиденты свободной зоны, юридические лица свободной зоны и их сотрудники имеют право без ограничений проводить операции в любой валюте.

После обсуждений проект закона был принят.

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