«Bank Silk Way» запускает премиальную кобрендовую карту World Mastercard Black Edition Miles - ФОТО

"Bank Silk Way" совместно с авиакомпанией "AZAL" и международной платежной системой Mastercard запускает премиальную кобрендовую карту Mastercard Black Edition Miles. Данная карта является 7-ой по счету Miles картой банка.

Соответствующее соглашение в рамках данного ко-бренд-проекта было подписано между наблюдательного совета "Bank Silk Way" Эльчином Ахмедовым, вице-президентом ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Эльдаром Гаджиевым и представителем "Mastercard" в Азербайджане Эмилем Зейналовым.

Карту Mastercard Black Edition Miles отличают лаконичный дизайн, повышенное начисление миль, инновационные решения и комплекс особых привилегий, доступных в любом городе мира. Эта карта идеально подходит для тех, кто ценит высочайший уровень комфорта и много путешествует. Выпуск карт осуществляется сроком на 2 и 3 года. В зависимости от предпочтений клиента она может быть эмитирована в манатах, долларах США или евро.

Привилегии по карте Mastercard Black Edition Miles:

- При приобретении карты начисляются 400 подарочныx баллов;

- За каждые потраченные 3 маната за пределами страны начисляется 1 балл;

- За каждые потраченные 6 манатов внутри страны начисляется 1 балл;

- Карта PriorityPass в подарок - доступ в более чем 1100 залов ожидания аэропортов по всему миру;

- Сервис MasterCard Concierge в любой стране мира в режиме 24/7;

- Бесплатная страховая программа выезжающих за рубеж со страховым покрытием 374,500 EUR для клиентов и членов их семей;

- Глобальная служба поддержки Mastercard в любой точке планеты;

- Mastercard Global Airport Concierge - доступен более чем в 700 аэропортах мира;

- Mastercard Premium Clubs - особые условия и скидки на прокат автомобилей от Hertz и Avis;

- Бесценные привилегии от Mastercard - автоматические скидки при оплате картой в сети партнеров на сайте www.mastercard.az;

- Скидочная карта "SW Club" в подарок;

- Скидочная карта "Duty Free" в подарок;

- Подарочный купон для одноразового посещения зала "Salam Lounge";

- Проход в бизнес-залы "Salam Lounge" и "Baku Club" на эксклюзивных условиях;

- Бесплатное подключение Интернет банкинга и Мобил банкинга;

Лимит на снятие наличных средств в банкоматах 10000 AZN / USD / EUR.

Отметим, что "Miles" карта банка "Bank Silk Way" - совместная платежная карта, которая объединяет в себе преимущества банковской карты и привилегии участника программы "Azal Miles". Оплачивая с помощью "Miles" карт ежедневные покупки и услуги, держатель карты набирает баллы на свой счет. Баллы начисляются при расчетах в любой валюте мира (в манатном эквиваленте). Мили начисляются так же, за полеты на рейсах авиакомпании "AZAL". Полученные мили владелец карты Miles может обменять на бесплатный полет на рейсах авиакомпании AZAL, повышение класса обслуживания на борту самолета. Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка, зайдите на сайт www.banksilkway.az, позвоните в центр обслуживания клиентов на номер (012) 931 или зайдите на официальную страницу банка в"Facebook" www.fb.com/swbankmiles

Больше покупайте, чаще путешествуйте!

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