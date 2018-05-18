Azercell выберет лучший стартап Азербайджана

При организационной поддержке Центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom и PASHA Bank состоится местный отборочный тур 6-го конкурса "Seedstars World". 8 июня 2018 года в Университете АДА 10 лучших стартапов Азербайджана получат возможность представлять нашу страну на Саммите Seedstars и побороться за 1 миллион долларов США. Согласно правилам, в конкурсе могут принимать участие стартапы, функционирующие менее 2-х лет, разработавшие за указанный срок реальную продукцию, а также обладающие региональным и глобальным потенциалом роста. Стартапы, отвечающие данным критериям, должны зарегистрироваться до конца мая, перейдя по ссылке https://www.seedstarsworld.com/event/seedstars-baku-2018.

Отметим, что целью Seedstars в проведении мероприятия является привлечение внимания к предпринимателям в развивающихся странах, специализирующихся, в частности, на решениях, отвечающих принципам устойчивого развития ООН. С этой целью Seedstars посещает более 65 стран для определения самых инновационных и креативных стартапов, создавая им возможность приобрести инвестиционный капитал в размере до 1 миллиона долларов США и установить связи с инвесторами и наставниками из различных стран мира на международном саммите, который традиционно проходит в Швейцарии. Предыдущими участниками были привлечены инвестиции в размере свыше 92 миллионов долларов США и созданы более 2,100 новых рабочих мест.

Центр Инноваций и Предпринимательства Barama поддерживает проекты и начинающие компании-стартапы, действующие в основном в области информационных технологий, и способствует превращению их в независимо функционирующие компании. Центр тесно сотрудничает со швейцарской компанией "Seedstars" и является организатором местного конкурса "Seedstars Baku".

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az



ООО "Azercell Teleсom", будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).