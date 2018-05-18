Рынок страхования Азербайджана показывает рекордные темпы роста

В январе-апреле 2018 года страховые компании (СК) Азербайджана собрали премии на 301,4 миллиона манатов, что на 55 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованного в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Выплаты СК за тот же период составили 78,5 миллиона манатов, что на 4,25 процента превышает показатель января-апреля 2017 года.

Согласно отчету, 73,3 процента (220,9 миллиона манатов) всех сборов на рынке пришлось на добровольное страхование, 26,7 процента (80,5 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 72,5 процента (56,9 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлось 26,5 процента (21,6 миллиона манатов) выплат.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.